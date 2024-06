Możesz zgarnąć darmowe produkty w Biedronce. Oto co trzeba zrobić

Promocja wystartowała dzisiaj 10 czerwca i potrwa do następnej soboty 22 czerwca. Patrząc na to, że w Shakeomacie możemy wylosować maksymalnie dwie rzeczy jednego dnia (restartuje się o północy), to zyskamy maksymalnie 26 szans na wylosowanie gratisu w aplikacji mobilnej (przez 13 dni). Co prawda następna niedziela jest niehandlowa, ale są przecież Biedronki działające również w każdą niedzielę (m.in. w Galerii Krakowskiej). Jeśli nie macie nieopodal Biedronki działającej 7 dni w tygodniu, to zyskacie maksymalnie 24 szanse.