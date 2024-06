Idziesz do sklepu, a tam tajemnicze wózki. Tak możesz zaoszczędzić na zakupach

Wózki będą dostępne we wszystkich hipermarketach Auchan (czyli sklepach o powierzchni co najmniej 10 tys. m2) w Polsce. W naszym kraju jest ich 70, a w każdym ze sklepów będzie dostępnych 100 tajemniczych koszyków. Z prostej matematyki wynika, że w w całym kraju będzie to łącznie 7000 koszyków. Będą one działały na zasadzie tzw. mysteryboxów, czyli zestawów, w których nie wiemy, co się znajduje.