Tajemnicze koszyki w sklepie. Oszczędzasz, ale płacisz w ciemno

Już w piątek 12 kwietnia Carrefour uruchomi akcję „koszyków niespodzianek”. Zasady są proste – płacisz 150 zł, dostajesz... cóż, nie wiadomo co. Ale pewne jest to, że oszczędzisz, bo wartość towarów w koszykach niespodziankach będzie się wahać od 600 do nawet ponad 1500 zł.