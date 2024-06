Orange ulepszył ofertę na kartę. Da ci więcej gigabajtów

Jeśli wejdziecie na stronę internetową oferty na kartę Orange… to najpewniej nie zauważycie większych zmian. Diabeł tkwi w szczegółach, a ja jestem po to, żeby przedstawiać te szczegóły. Największą nowością jest zmiana w pakiecie "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu", który dotychczas kosztował 39 zł na 31 dni. Pakiet zaliczył podwyżkę o 1 zł i zanim powiecie "nie no, zaraz nie wytrzymam, wszystko drożeje", to muszę was poinformować – w pakiecie jest teraz paczka 50 GB zamiast 40 GB. Dopłacacie złotówkę i macie 10 GB więcej – opłacalne.