Ten gadżet przypilnuje twoje auto. Powie też kto i jak nim jeździ

Co jeszcze warto wiedzieć na temat urządzenia? Wszystkie wersje przychodzą ze wbudowaną kartą SD o pojemności 64 GB, którą można rozszerzyć do nośnika 256 GB. Nextbase zapewnia, że kamera iQ z czasem ma otrzymywać nowe funkcje za sprawą aktualizacji oprogramowania. Aby jednak wykorzystać wszystkich funkcje kamer, będzie potrzebna miesięczna subskrypcja Protect o wartości 29 zł/mies. lub Protect Plus za 39 zł/mies. Przy kupnie kamery do 31 lipca klient może liczyć na trzymiesięczny dostęp do subskrypcji za darmo.