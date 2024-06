Zabrałem smartfony Apple i Google na Litwę. Oto co zobaczyłem i uwieczniłem

Z tymi obiektami wiąże się długa historia - oczywiście, Polska. Budynek powstał dzięki królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, chociaż oryginał został rozebrany i na jego miejsce powstało to, co możecie zobaczyć na zdjęciu. Pod względem szczegółowości nie widać większych różnic, natomiast na pewno uwagę zwraca odwzorowanie rzeczywistości. Zdjęcia z iPhone'a bardziej przypominają, to co widzi się na żywo - cegły w rzeczywistości są bardziej czerwone niż pomarańczowe. Mówi się, że to iPhone najczęściej mocno uwydatnia kolory na zdjęciach, lecz w tym przypadku było to widoczne bardziej po stronie Pixela. Katedra to jednak nie koniec polskich akcentów - dosłownie obok budynków znajduje się pomnik wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza. Mimo że kadry się trochę różnią, to oba zdjęcia wykonałem z aparatów głównych. Co zresztą widać po szczegółowości poszczególnych zdjęć.