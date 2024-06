Mój samochód nigdy nie był tak czysty. Wszystko zrobiłem sam - i to jednym sprzętem

Na szczęście poza tym, że trzeba posiedzieć chwilę w samochodzie i pomachać ręką, wszystko jest tak, jak powinno być - czyszczenie jest skuteczne i nawet jeśli na tym etapie skończymy, to efekt będzie bardzo dobry, a na czyszczonych elementach nie zostaną smugi. Długodystansowej wytrzymałości środka do konserwacji plastików i części gumowych nie jestem w stanie na razie ocenić, natomiast wiem jedno - to wnętrze od dawna tak dobrze i czysto nie wyglądało. I - co dla mnie niesamowicie ważne - żaden z tych środków nie ma przesadnie intensywnego zapachu, więc po myciu i zabezpieczaniu środka auta nie trzeba go potem wietrzyć tydzień. W sumie to nie trzeba go raczej wietrzyć w ogóle.