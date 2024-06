Jeden czatbot zawstydził drugiego. Jego działanie wprawia w osłupienie

Gemini obecnie dostępny jest w przeglądarce Google Chrome w wersji desktopowej. By rozpocząć czatowanie z AI wystarczy w omniboksie (pasku adresu) wpisać "@gemini" i treść zapytania, by wywołać asystenta. Jednak nie jest to perfekcyjna integracja, bo wciśnięcie klawisza enter przenosi do strony gemini.google.com, a nie jak w Microsoft Edge, odpowiada w pasku bocznym przeglądarki.