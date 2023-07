Microsoft uwolnił właśnie Binga. Już nie trzeba korzystać z Edge'a, ale są dwa haczyki

Przede wszystkim największym „uszczupleniem” jest ograniczenie znaków do 2000, gdy w Edge możemy wprowadzić nawet 4000. Kolejnym sporym ograniczeniem dla Google Chrome i Safari jest wprowadzenie maksymalnie pięciu pytań, które można zadać w jednej rozmowie. Dla porównania Edge ma ich 30, czyli sześć razy więcej. Co prawda nie jest to duża przeszkoda, bo wystarczy odświeżyć stronę i dalej można korzystać z rozwiązania Microsoftu.