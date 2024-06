Chrome zyskuje nowe funkcje. Oto co zmieni się w przeglądarce

Poza tym, funkcja pozwala szybko uruchomić Mapy Google (wystarczy kliknąć guzik "Trasa") lub wyświetlić opinie, które klienci zamieścili w Mapach Google. Jest to małe usprawnienie, ale bardzo przydatne – nie trzeba nawet klikać entera i zjeżdżać do sekcji opinii na stronie – można to zrobić już z poziomu pola do wyszukiwania. Ot, takie usprawnienie godne 2024 r.