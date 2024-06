Biedronka i Lidl szykują coś na upały. Oto co pojawi się w sklepach

IMGW już wydało ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem dla południowej Polski. Alert obowiązuje od jutra od godziny 12:30 do 19.06 do godziny 19:30 – w tym czasie prognozowana jest temperatura, która w trakcie dnia może przekroczyć 30 st. C. W nocy zaś temperatura minimalna może wynieść od 17 do 19 st. C. Kolejne dni w tygodniu również mają być bardzo gorące.