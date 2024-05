Kupiłem najtańsze chińskie chłodzenie wodne. Sprawdziłem, czy warto

Czy nie miałem żadnych obaw przed zainstalowaniem chłodzenia wodnego w kompie? Jak najbardziej, przede wszystkim obawiałem się wycieku. Teoretycznie "w żyłach" chłodzenia wodnego powinna płynąć ciecz nieprzewodząca prądu, ale w przypadku chińskiej konstrukcji za 150 zeta miałem co do tego wątpliwości i podejrzewałem, że mogła się tam znaleźć zwykła kranówa. Po co w ogóle to kupowałem? Zrobiłem to przede wszystkim z ciekawości i dla sprawdzenia, czy chłodzenie to będzie tak złe jak wskazuje na to cena, bo naprawdę nie polecam kupowania najtańszych akcesoriów mało znanych producentów.