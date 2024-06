Spróbujesz raz - i zapragniesz tego we wszystkich laptopach. Z ZenBook Duo pracuję znacznie szybciej

Innymi słowy, ZenBook Duo może pracować jak klasyczny notebook. Wówczas klawiatura znajduje się na jednym z jego dwóch wyświetlaczy i za sprawą wspomnianego magnetycznego zamka jak i dodatkowych elementów z tworzywa pewnie jest na nim zamocowana. Jedyne co, to w tej formie komputer ten… cóż, nie należy do najsmuklejszych. Przypomina wówczas nie supernowoczesne cacko, do bycia jakim aspiruje, a klasycznego laptopa sprzed wielu lat, jeszcze z wyświetlaczem 3:2. Na szczęście, co się za chwilę okaże, to jedyna słabość ZenBooka Duo względem klasycznych laptopów. Atutów oferuje bowiem znacznie więcej.