Gracze są wściekli na drożyznę. UOKiK bierze się za ceny gier w Polsce

Co się dzieje gdy siła nabywcza złotówki maleje? Ceny gier rosną, to oczywiste. Co się dzieje kiedy siła nabywcza złotego rośnie? Ceny maleją stoją w miejscu, przez co wydawcy notują większe marże i większe dolarowe zyski. To smutna praktyka, którą znamy z cenników na Steam oraz PS Store, aktualizowanych albo na niekorzyść konsumentów, albo wcale.