Orange rozdaje gratisy. Odbierzesz, nawet jeśli nie jesteś dzieckiem

Mimo że do dnia dziecka pozostaje jeszcze kilka dni – bo ten wypada w sobotę, to tak naprawdę bonus przyznawany jest już dziś. Tym prezentem jest pakiet: Rozmowy, SMS-y, MMSy bez limitu do wszystkich i nawet 5 GB na 5 dni za darmo. To znaczy, pakiet nazywa się trochę inaczej, ale przynajmniej wiemy, co kryje się pod rozwiązaniem.