Tego jeszcze nie grali. VPN 75 proc. taniej, a do tego voucher na Allegro na 150 zł

NordVPN pozwala chronić do 10 urządzeń za pomocą jednego konta. Oznacza to, że można korzystać z usługi na telefonie, laptopie, tablecie, a nawet skonfigurować ją na domowym routerze. Usługa została zaprojektowana tak, by była przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu można ją łatwo pobrać i zainstalować na różnych urządzeniach.