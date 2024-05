Pokazał, jak działa nawigacja samochodowa w Chinach. Chcę tę funkcję u nas!

Użytkownik serwisu Instagram Dusty Ratheal (@dustinratheal) trzy dni temu opublikował viralową rolkę, w której pokazał, jak działa nawigacja podczas jazdy samochodem w Chinach.



Nawigacja otworzona na telefonie w czasie rzeczywistym nie tylko sugeruje w których miejscach należy skręcić i jaka odległość pozostała do następnego skrętu, zjazdu lub skrzyżowania - czyli coś, co znamy z Google Maps i popularnych aplikacji do nawigacji, ale także pokazuje czas do zmiany świateł. Aplikacja jest na tyle inteligentna, że wykrywa także, na którym pasie drogi znajduje się samochód tak, aby wyświetlić kierującemu jedynie informacje o sygnalizacji dla jego pasa ruchu.