Od 10 lat pracują nad wozem pomagającym ciągnąć turystów. Teraz chce pomóc rząd

Nagranie z Tatr zszokowało wielu. Koń przewożący turystów upadł - najpierw nie mógł wstać, ale po siłowej interwencji górala podniósł się i dalej zaprzęgnięto go do wozu. Nie znamy oficjalnych przyczyn niedyspozycji, ale od lat nie brakuje głosów przekonujących, że zwierzęta nie powinny ciągnąć turystów zmierzających do Morskiego Oka.



Pojawił się jednak pomysł, aby wprowadzić hybrydowe elektryczne wozy, ale burzliwe testy nie doprowadziły do szczęśliwego zakończenia. Tym razem się uda?