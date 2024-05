Marzyłem by tam być i mieszkać. Dziś to państwo zombie

Gdzie nie obrócić wzrok, za każdym razem widać co najmniej jedną osobę w dziwnej powykrzywianej pozie. A zazwyczaj więcej. Nie są to typowe osoby dotknięte ekonomicznymi wyzwaniami, które obraźliwie przyjęło się określać żulami. Tych również nie brakuje - w Ameryce nie obowiązuje podobny kodeks pracy i ochrona socjalna do europejskiego, a pandemia COVID-19 i związane z nią ścisłe lockdowny spowodowały, że wielu Amerykanów wylądowało na bruku. Gdyby to tylko o to chodziło…