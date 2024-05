Apple się kończ… Jeszcze nie, choć perspektywy nie są kolorowe

A to przecież tylko problemy bieżące. Znacznie trudniejsze zapowiadają się te strategiczne - długoterminowe. W ostatnich latach Apple skupił się praktycznie w całości na rozwoju produktu z kategorii metaverse. Okulary VR - Apple Vision Pro - zrobiły wrażenie podczas premiery, ale sprzedają się słabo i to się zapewne w najbliższej przyszłości nie zmieni. Co więcej o Vision Pro mówi się coraz mniej i z coraz mniejszym entuzjazmem - a to nowość, której Apple wcześniej nie doświadczał.