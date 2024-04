Whatsapp wynosi udostępnianie plików na nowy poziom. Oto nowa funkcja

Co zaznacza Meta w opisie funkcji, przesył plików - tak jak przesył wiadomości - szyfrowany jest metodą end-to-end. Pomimo faktu, że jest to kolejna aktualizacja już wcześniej testowanej funkcji, nie ma informacji co do tego kiedy trafiłaby ona do stabilnego wydania Whatsappa. Ponadto nie ma także informacji co do wyglądu udostępniania Osobom w pobliżu w komunikatorze na system iOS.