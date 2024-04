Jeden klik i zdjęcie jest lepsze. Genialna funkcja trafia do smartfonów OnePlusa

Chyba każdy, kto sporadycznie wykonuje zdjęcia smartfonem miał chociaż raz w życiu sytuację, w której zrobiona fotografia jest praktycznie idealna, ale pewien element nie powinien znaleźć się w kadrze. Może być to inna osoba, zwierzę, drzewo, cokolwiek. Oczywiście, w dzisiejszych czasach prosta obróbka Photoshopem jest w stanie zdziałać cuda, no ale nie zawsze mamy dostęp do tego programu czy innych aplikacji tego typu.