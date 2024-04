Odkryli najcięższą gwiazdową czarną dziurę w Drodze Mlecznej. Pokazali ją na niezwykłej animacji

Artystyczna wizja porównuje obok siebie trzy gwiezdne czarne dziury w naszej galaktyce: Gaia BH1, Cygnus X-1 i Gaia BH3, których masy są odpowiednio 10, 21 i 33 razy większe od Słońca. Gaia BH3 to najmasywniejsza gwiazdowa czarna dziura znaleziona dotychczas w Drodze Mlecznej. Promienie czarnych dziur są wprost proporcjonalne do ich mas, należy jednak pamiętać, że same czarne dziury nie zostały bezpośrednio sfotografowane. Ilustracja: ESO/M. Kornmessera