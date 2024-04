Motorola zaskoczyła wszystkich. oto jej nowe słuchawki w dwóch smakach

Dzień miał upłynąć na studiowaniu specyfikacji nowej rodziny edge 50, a tymczasem okazało się, że producent postanowił zaskoczyć wszystkich i zaprezentował jeszcze dwa urządzenia. Są nimi słuchawki moto buds i moto buds+, które powstały we współpracy z wręcz kultowym w pewnych kręgach Bose. Jeszcze dobrze nie potrafiłem pisać, a już znałem to logo z produkcji o tuningowaniu samochodów. Zobaczmy, co przyjdzie wrzucić nam na uszy.