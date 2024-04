Tobie rysuje śmieszne kotki, innym naprowadzi pociski. Chcieli ją sprzedać wojsku

Zgodnie z oświadczeniem Microsoftu, choć oferta została rzeczywiście przedstawiona, to nie doszło do podpisania żadnego kontraktu ani wykorzystania AI OpenAI i Microsoftu przez armię. Ponadto według zapewnień rzecznika koncernu, gdyby do tego doszło, użycie technologii musiałoby być zgodne z zasadami nie tylko Microsoftu, ale i OpenAI. Z kolei rzecznik OpenAI przekazała, że firma nie ma powiązania z ofertą przedstawioną przez Microsoft ani dotychczas nie sprzedała Pentagonowi dostępu do któregokolwiek z narzędzi.