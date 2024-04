Porażka Apple'a, sukces Europejczyków. iPhone dogoni Androida w płatnościach

Na dziś użytkownicy iPhone’ów mogą używać dowolnego mechanizmu płatności zbliżeniowych - pod warunkiem, że jest to Apple Pay. Zainstalowane w telefonie aplikacje finansowe i do bankowości elektronicznej nie mogą wykorzystywać żadnej innej technologii - by mogły one skorzystać z modułu NFC w telefonie, muszą nawiązać z nim łączność za pośrednictwem systemu płatności firmy Apple.