Problem z płatnościami w internecie. W ten weekend duże banki się wyłączają

Następny na liście jest bank PKO BP. Dzisiaj, czyli w piątek 19 kwietnia, od godz. 21:00 do jutra do godziny 8:00 w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej IKO nie będą dostępne usługi ubezpieczeń. Natomiast w poniedziałek 22 kwietnia, od godziny 00:45 do 1:45, nie będą działać transakcje kartą w bankomatach i wpłatomatach PKO BP – także te realizowane BLIKIEM. W tym czasie nie będzie można zapłacić zbliżeniowo telefonem kartą podpiętą do aplikacji IKO, zweryfikować PIN-u do transakcji 3D Secure, ani nadać PIN-u czy aktywować karty płatniczej.