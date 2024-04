Huawei sypnął promocjami. Teraz kupisz laptopa w niższej cenie

To zaledwie 200 zł różnicy, a otrzymujemy dwa razy więcej przestrzeni na dane. Huawei przynajmniej nie kpi z klientów i nie każde dopłacać 1200 zł za dwukrotnie większy dysk, jak to ma w zwyczaju Apple w swoich MacBookach Air oraz Pro. Do wyższej konfiguracji oprócz wydłużonej gwarancji producent dodaje dostęp do rocznego pakietu Microsoft 365 Family (oferującego dostęp do m.in. Worda, Excela oraz dużej chmury), za który normalnie trzeba zapłacić 430 zł/rok.