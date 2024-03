Najlepszy fotograficzny smartfon nadchodzi. Co o nim wiemy?

Ubiegłoroczny Huawei P60 Pro to fotograficzna bestia, która sprawia, że znika potrzeba korzystania z dodatkowego aparatu, bo ten jest tak dobry. Robię nim zdjęcia do moich recenzji, niektórzy w redakcji są zachwyceni moim progresem w dziedzinie fotografii, ale to żadna moja zasługa, po prostu biorę Huaweia P60 Pro i magia dzieje się sama, a jak nie, to lekko pomagam jej Lightroomem. Za chwilę zadebiutuje jego następca i jeżeli wierzyć przeciekom - będzie jeszcze lepszy. Trudno mi sobie wyobrazić, co można w tym zakresie poprawić, ale spróbujmy dowiedzieć się tego na podstawie przecieków.