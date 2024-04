Ta usługa Google celebruje 20 urodziny. W dniu premiery ludzie myśleli, że to żart

Jak wspomina Buncheit, początkowo Gmail miał mocno ograniczone możliwości technologiczne, gdyż działał na "300 starych maszynach, których nikt nie chciał". Przepustowość Gmaila wynosiła ówcześnie jedynie 10 tys. użytkowników, przez co firma wprowadziła system zaproszeń - by skorzystać z usługi przez jej pierwsze trzy lata istnienia należało otrzymać zaproszenie. A to najczęściej można było po prostu zakupić w serwisach aukcyjnych (a nawet naszym polskim Allegro) za niemałe pieniądze. W serwisie eBay wyceniane były one na około 250 dolarów, czyli o 100 dolarów więcej niż Nintendo DS, które zadebiutowało na rynku w listopadzie 2004 roku.