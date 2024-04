Tak zaoszczędzisz nawet kilkaset złotych. AliExpress mocno przecenia sprzęt Xiaomi

Na koniec warto wspomnieć o słuchawkach Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, których koszt to ok. 255 zł na AliExpress. To hitowe i wydane stosunkowo niedawno wydane bezprzewodowe pchełki Bluetooth chińskiego giganta technologicznego, które zapewniają naprawdę niezły stosunek ceny do jakości oferowanego dźwięku oraz funkcji.