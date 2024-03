Nadchodzi nowa wersja rozchwytywanej opaski sportowej Xiaomi. Taki będzie Mi Band 9

Nowy Mi Band 9 może być mocnym konkurentem dla Galaxy Fit 3 od Samsunga, czyli taniej opaski sportowej Koreańczyków. Premiera nadchodzącej opaski Xiaomi powinna odbyć się w pierwszej kolejności w Chinach – najpewniej wiosną 2024 roku w okolicy kwietnia lub maja, tak jak było to w przypadku Mi Banda 8, który zadebiutował w kwietniu 2023 w Państwie Środka – do nas trafił ok. pół roku później.