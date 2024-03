Najnowsze Samsungi biją rekordy sprzedaży. Klientom spodobały się te zmiany

Jest to ciekawa informacja, ponieważ S24 Ultra otrzymał największe zmiany – tytanową ramkę, lepszy zestaw aparatów z teleobiektywem bazującym na bardziej zaawansowanym czujniku, czy płaski ekran z zupełnie nowym szkłem Gorilla Glass Armor. Pokazuje to jednak trend, że globalnie to właśnie "eski" z dopiskiem Ultra są najchętniej wybierane – w takiej serii Galaxy S23 przez 10 miesięcy obecności na rynku S23 Ultra stanowił zdecydowaną większość sprzedanych smartfonów Samsunga.