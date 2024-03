Ależ to jest promocja. Samsung dorzuci do telefonu zegarek, ale to nie koniec

Jeśli w tych sklepach kupimy Galaxy Z Folda 5 lub Galaxy Z Flipa 5 do 24 marca, to będziemy musieli aktywować sprzęt do 31 marca – niezbędne jest uruchomienie i skonfigurowanie telefonu na terytorium Polski. Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy, dołączając dowód zakupu telefonu. Po weryfikacji do 21 dni dotrze do nas zestaw w postaci zegarka Galaxy Watch 4 40 mm oraz słuchawek Galaxy Buds 2 Pro.