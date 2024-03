Jeden klik i robisz film rodem z Hollywood. Jeszcze w tym roku

Obecnie jedną z niewiadomych jest to, skąd właściwie pochodzą dane. Mira Murati w wywiadzie TWSJ stwierdziła, że Sora wykorzystuje treści z Shutterstocka, natomiast zabrakło wskazania innych źródeł. Na to pytanie pracowniczka odpowiedziała, że dane mają pochodzić z publicznych lub licencjonowanych źródeł. Jeśli chodzi o kwestię dostępu, to z narzędzia skorzystamy za odpowiednią opłatą. Nie podano dokładnych kwot, ale OpenAI chce, aby koszt dostępu do Sory był zbliżony do kwoty, jaką trzeba zapłacić za dostęp do generatora zdjęć DALL-E.