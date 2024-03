Garmin Lily 2 wygląda jak dodatek do torebki. Jest potworem wydajności

Zdecydowanie w pozytywnym odbiorze pomagają tutaj dwie rzeczy, które zmieniły się z generacji na generację. Po piersze, Lily 2 ma teraz ramkę wykonaną z anodyzowanego aluminium, co daje dużo bardziej biżuteryjne wrażenie - i o to miało chodzić już od pierwszej generacji. Po drugie, system mocowania pasków - zmieniony na uniwersalny - wygląda teraz dużo bardziej stylowo, a dużo mniej użytkowo. Jeśli połączymy to z 14-mm paskiem ze skóry, dołączonym do zestawu w testowanej wersji (o tym za chwilę), to dostajemy coś, co naprawdę może wpaść w oko.