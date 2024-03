Bierzesz ten gadżet ze sobą i masz internet na całym świecie. Dostęp dorzucą ci gratis

Obecnie trwająca promocja zakłada, że przy zakupie urządzenia (jego koszt to 1399 zł - sprzęt musimy kupić w sklepie Media Expert) otrzymamy pakiet 20 GB do wykorzystania we wszystkich krajach, w których SIMO oferuje dostęp do sieci. Pakiet ma być aktywny przez 6 miesięcy, więc jeśli szykujemy podróż m.in. na inny kontynent w nadchodzące wakacje, to jest to ciekawa opcja.