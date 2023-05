No właśnie, koszty. Funkcja vSIM od SIMO jest płatna (w złotówkach), a posiadacze Acer Connect Enduro M3 zyskują na start 1 GB od SIMO. Do tego aktualnie trwa promocja w MediaExpert, gdzie do urządzenia dodawane jest aż 20 GB danych dla terenu całej Europy, do wykorzystania przez pół roku od aktywacji swojego urządzenia. Tutaj ważna adnotacja: chodzi o cały Stary Kontynent, nie tylko kraje Unii Europejskiej. Jeśli ktoś wybiera się do Serbii, na Ukrainę czy do Szwajcarii, również będzie miał dostęp do wykupionego Internetu.