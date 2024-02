Tak VR wpływa na nasze mózgi. Naukowcy pokazali, czym kończy się długotrwałe noszenie gogli

Od dawna wiadomo, że Mark Zuckerberg rozmawiając z inwestorami Reality Labs, by pozyskać od nich fundusze (ale i przekonać opinię publiczną) otwarcie i pozytywnie mówił o wizji świata, w którym metaverse to nasze wirtualne życie. Nie tylko poznajemy w nim znajomych i utrzymujemy relacje, ale i przeprowadzamy transakcje warte miliardy dolarów. Z kolei bramę wejścia do metaverse stanowią zestawy VR od Mety - Meta Quest.



Podobną wizję pokazał Apple, który reklamując Vision Pro przedstawiał światu obrazki wykorzystania zestawu w pracy, w podróży, w domu, jako źródło rozrywki, ale i urządzenie, które można nosić także w kontaktcie z innymi osobami na żywo. Jednak, jak mówią naukowcy, takie ideały mogą dosłownie doprowadzić do zmian w mózgu i zmiany tego, jak postrzegamy świat.