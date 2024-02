Chcemy tego smartfona w Polsce. Ludzie kupowaliby go oczami

Szef marki na X-ie poprosił, żeby zasugerować mu gdzie wydać tę wersję w pierwszej kolejności, co jest potwierdzeniem, że takie urządzenie trafi do sprzedaży. Najpewniej jednak będzie sprzedawane w ograniczonych ilościach oraz trafi na największe rynki Realme – m.in. do Azji. Czy możemy spodziewać się debiutu tej wersji w Polsce? Szanse są, ale czy producent wprowadzi do nas ten model, to trudno powiedzieć.