Netflix na dobre zrywa z Apple'em. Użytkownicy nie zapłacą już w ten sposób

Płatności za subskrypcje przechodzące przez Apple'a to bardzo często poruszany temat. Z jednej strony rozwiązanie jest bardzo wygodne, bo w jednym miejscu wyświetlane są wszystkie dostępne subskrypcje, a z drugiej strony Apple pobiera opłatę. W taki sposób za usługę musimy zapłacić więcej, bo prowizja przechodzi na nas, użytkowników. Co prawda Netflix z tego zrezygnował już dawno temu – (podobnie jak Spotify), ale teraz przybija ostateczny gwóźdź do trumny.