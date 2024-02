Uwaga, Google zmienił stronę logowania. Nie pomyl się

Material You to język projektowania interfejsów (wizualnego i nie tylko), który Google wdrożył do swoich produktów wraz z premierą Androida 12. Choć brzmi to trochę jak abstrakcja, to Material You jest głównym powodem, dla którego od dłuższego czasu możemy zobaczyć liczne zmiany w wyglądzie różnych produktów i usług - choćby przeglądarki Google Chrome.