Chrome dostanie nowy przycisk. Nie przegapisz go, nawet gdybyś próbował

Zmiany w przeglądarkach są normą, ale te związane z Google Chrome zawsze są intrygujące: co można poprawić, aby jedna z najpopularniejszych przeglądarek na świecie była jeszcze lepsza? Po każdej nowej wersji Chrome'a widać, że zawsze można coś ulepszyć. Tym razem Google eksperymentuje z przyciskiem zakładek. Po co ułatwiać, skoro można coś skomplikować i powielić to, co dobrze działało w swojej pierwotnej formie?