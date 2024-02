Nadchodzi nowa wersja Chrome'a. Trudno uwierzyć, że zdołali upakować tyle funkcji

Testowana jest również przebudowana karta przełączania kart dla platform mobilnych, przenosząc opcję "Nowa karta" na przycisk akcji szybkiego dostępu, co ma ułatwić dostęp do niej. I to, o czym pisaliśmy wcześniej: Google aktualizuje wyjaśnienie trybu incognito, aby jasno określić, jakie dane nie są przechowywane na urządzeniu, podkreślając jednocześnie, że strony internetowe i reklamodawcy mogą wciąż śledzić informacje.