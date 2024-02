Od tego zegarka będziesz chciał zacząć przygodę z Garminem. Oto Forerunner 165

Zobaczymy, ile wytrzyma w takim ustawieniu na jednym ładowaniu - póki co Garmin podaje, że w "trybie zegarka" możemy się spodziewać do 11 dni bez podłączania do ładowarki oraz do 20 dni w trybie oszczędzania energii. Z włączonym GPS w najbardziej energożernym trybie (wszystkie systemy) powinniśmy sobie pobiegać spokojnie przez 17 godzin, natomiast przy włączonym tylko GPS - 19 godzin. 165 nie oferuje przy tym dwuzakresowego GPS, ale już opcja wielosystemowa spisywała się do tej pory w zegarkach Garmina świetnie.