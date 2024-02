5 lat w smart domu Fibaro. Wszystko, co się udało i co poszło nie tak

To teraz do rzeczy - osobno opisując to, co jest dobre i to, z czym przez te 5 lat się nie polubiłem albo wręcz powoduje u mnie irytację. Tak dla formalności dodam tylko, że moja centralka to HC2, obsługująca - tak na oko - ok. 60 urządzeń, od wtyczek, czujników (zalania, otwarcia drzwi etc.) przez przełączniki, moduły sterowania oświetleniem, listwy LED, rolety, aż po okna dachowe.