Chcą wyrzucić ze smartfonów wszystkie aplikacje. Dadzą nam coś innego i każą kombinować

Deutsche Telekom to niemieckie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które Polakom najbardziej jest znane z faktu, że jest ono właścicielem operatora (a właściwie marki) T-Mobile. Oprócz oferowania usług telekomunikacyjnych, Deutsche Telekom poza granicami Polski znane jest także z tworzenia własnych smartfonów. A konkretnie budżetowych T Phone czy T Phone Pro z 2022 roku stworzonych z myślą, by dać konsumentom dostęp do tanich urządzeń z 5G.