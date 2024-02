Twoje słuchawki Samsunga staną się lepsze. Idzie potężna aktualizacja

Działa to tak, że AI tłumaczy dźwięk po dwóch stronach – to, co mówimy my oraz to, co mówi druga osoba, z którą prowadzimy konwersację. Jak się okazuje, rozwiązanie nie będzie wyłączenie dostępne w najnowszych modelach smartfonów i nadchodzących słuchawkach, ale trafi także do obecnych modeli. Chodzi o popularne słuchawki Galaxy Buds 2, Buds 2 Pro oraz Buds FE. Akcesoria zyskają nie tylko tłumaczenie na żywo rozmów telefonicznych, ale i możliwość transkrypcji AI.