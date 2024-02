Klatka, ramię czy nadgarstek? Sprawdziłem, który czujnik tętna najlepiej wybrać

Wady? Zacznijmy może od tego, że o ile od lat nie miałem kontaktu z kiepskim czujnikiem tętna na klatkę piersiową, tak co jakiś czas pojawiają się na rynku co najmniej przeciętne czujniki optyczne, uwzględniając tutaj może nie tylko sam osprzęt, ale i niezbędne do tego oprogramowanie. Poza tym optyczny czujnik potrafi reagować z mniej lub bardziej widocznym opóźnieniem w stosunku do takiego z elektrodami i nie u każdego będzie działał zawsze idealnie. Gdyby tego jeszcze było mało, optyczne czujniki potrafią być bardzo wrażliwe na dynamiczny ruch albo nawet konkretne ułożenia ręki. I nie, to jeszcze nie koniec, bo problem jest też z tym, że - przynajmniej u mnie - domyślne ułożenie zegarka na ręce niekoniecznie jest tym, którego oczekiwałby producent dla uzyskania idealnych pomiarów. Ale o tym też za chwilę.