Co już wiemy o PlayStation Vita 2: 5 ważnych punktów

W dodatku teraz, po premierze niskonapięciowych układów AMD oraz Intela, stworzenie takiego handhelda jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dowodzi tego fala premier przenośnych urządzeń do gier, co by wskazać Lenovo Legiona Go oraz MSI Claw. Na tym tle brak własnego handhelda PlayStation jest wyraźnie widoczny. To się jednak zmieni.